Objavljeno: 28.8.2025 09:00

Pixel 10 ne deli več baterije

Nova serija pametnih telefonov Google Pixel 10 je prinesla več pomembnih nadgradenj, a tudi eno opazno izgubo funkcionalnosti.

Funkcija Battery Share, ki omogoča povratno brezžično polnjenje drugih naprav, je bila uporabna zmožnost telefonov Pixel 9, vendar jo je Google pri novi generaciji naprav zaradi tehničnih omejitev odstranil. Kot so pojasnili pri spletnem velikanu, je razlog v uvedbi Qi2 magnetnega brezžičnega polnjenja, ki omogoča uporabo sistema Pixelsnap. Za stabilno magnetno povezavo z dodatki je potrebna močnejša magnetna zasnova, ki pa fizično onemogoča povratno polnjenje. Tako je Google moral izbirati med obema funkcijama, pri čemer je prednost namenil novemu ekosistemu magnetnih dodatkov.

Mnenja uporabnikov so deljena, nekateri na Redditu obžalujejo izgubo, saj so funkcijo pogosto uporabljali za hitro polnjenje slušalk ali tujih telefonov, drugi pa priznavajo, da zanjo niso niti slišali. Google računa, da bo večina uporabnikov pozdravila Pixelsnap, ki prinaša udobnejše polnjenje in združljivost z obstoječimi magnetnimi dodatki. Tisti, ki povratno polnjenje pogrešajo, pa bodo funkcijo še vedno našli pri tekmecih, kot je Samsung.

