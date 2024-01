Piratstvo je v porastu in krive so pretočne storitve

Ameriško spletišče The Daily Beast razkriva, da je piratstvo televizijskih vsebin in filmov zaradi ravnanja pretočnih storitev večje, kot prej.

V poročilu, ki so ga objavili na spletišču The Daily Beast, podatki razkrivajo, da so za porast piratstva odgovorni ponudniki pretočnih storitev, kot so Max, Disney+ in Hulu, ki so s svojih platform umaknili priljubljene naslove in gledalce spodbudili, da so poiskali alternativne kanale za ogled. Primera iz poročila sta serija Westworld, ki so jo pri HBO s platforme Max umaknili kmalu po objavi četrte in zadnje sezone, ter film Batgirl, ki ga je Warner Brothers zaradi domnevnega slabega sprejema pri občinstvu umaknil avgusta 2022. Poznavalci pravijo, da uporabniki čutijo izčrpanost in frustracijo, ko ne morejo dostopati do želene vsebine, zaradi umika ali skakanja iz ene pretočne storitve na drugo. Strinjajo se, da obstaja veliko razlogov, zakaj ljudje prenašajo ali uporabljajo digitalno deljenje datotek za dostop do filmov in TV vsebin, od enostavnosti uporabe do stroškov, a hkrati poudarjajo, da bi ljudje povečini plačali za dober film ali zanimivo serijo, če bi jim to bilo omogočeno na dostopen način.

Po poročilu organizacije The Software Alliance, ki se bori proti spletnemu piratstvu, se je do leta 2017 število piratiziranih filmov zmanjšalo kar za 37 odstotkov, a se je trend v zadnjih petih letih zopet obrnil. Slednje potrjujejo tudi na Evropskem uradu za intelektualno lastnino. Industrija se sooča z jasnimi zahtevami po dostopnejšem in enostavnejšem sistemu za gledanje vsebin, zato razprava o prihodnosti medijske distribucije in piratstva ostaja aktualna.