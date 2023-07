Piratska knjižnica se ne da!

Spletna knjižnica s piratskimi knjigami Z-Library, ki so jo konec lanskega leta ameriški organi zaprli, živi na omrežju Tor naprej. Po novem s priročnim in uporabniku prijaznim zaganjalnikom.

Knjižnica Z-Library se je v preteklih letih uveljavila, kot glavni vir dostopa do brezplačnih (beri: piratskih) knjig na spletu. Nanjo so prisegali milijoni uporabnikov širom sveta, kar ni ušlo budnemu očesu organom za zaščito avtorskih pravic. Knjižnici so tako konec preteklega leta zasegli več kot 200 domen ter vse strežnike. Kljub temu se knjižnica Zlib, kot ji uporabniki radi rečejo, ni vdala. Še naprej je opravljala svoje poslanstvo na omrežju Tor. Uporabniki so do spletne strani dostopali prek določenega naslova URL, ki je od njih zahteval običajne prijavne podatke, nato pa bili preusmerjeni na osebno domeno z dostopom do knjižnice. Zadeva je delovala dobro, a je od uporabnika zahtevala nekaj več truda ter brskalnik Tor, hkrati pa je bila še vedno ranljiva. Nov krog zaplemb bi lahko izbrisal celotno operacijo.

Zdaj so upravitelji priljubljene knjižnice Z-Library ponudili rešitev, zaganjalnik za računalnike z operacijskimi sistemi Linux, Windows in macOS, ki uporabnike samodejno preusmeri na pravo spletno mesto, ne da bi bili preusmerjeni na osebno domeno. Poleg tega se programska oprema samodejno poveže preko omrežja Tor, kar zagotavlja neprekinjen dostop do knjižnice in hkrati zagotavlja dodatno zaščito zasebnosti.