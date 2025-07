Objavljeno: 31.7.2025 09:00

Photoshop s še več umetne inteligence

Adobe je predstavil vrsto novih orodij z umetno inteligenco za Photoshop, ki olajšajo dodajanje ali odstranjevanje ljudi in predmetov na fotografijah.

Med novostmi so umetno inteligentna nadgradnja ločljivosti slik, izboljšano orodje za odstranjevanje objektov ter funkcija Harmonize, ki samodejno prilagodi barve, osvetlitev, sence in ton dodanih elementov, da se naravno zlijejo s preostalo sliko. Funkcija Harmonize, ki je trenutno v beta fazi za spletno in namizno različico Photoshopa ter v zgodnjem dostopu na iOS aplikaciji, temelji na lanskem eksperimentalnem projektu Project Perfect Blend. Poleg tega Photoshop uvaja umetno inteligentno orodje za povečanje kakovosti slik do osem megapik in izboljšano natančnost pri odstranjevanju neželenih elementov iz fotografij.

Adobe poudarja, da bodo vse z umetno inteligenco urejene slike označene z digitalnimi vsebinskimi poverilnicami, kar bo zagotavljalo sledljivost sprememb in pomagalo preprečevati zlorabe.