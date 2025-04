Objavljeno: 11.4.2025 08:00

Photoshop dobi prvega umetno inteligentnega pomočnika

Adobe se pripravlja na novo evolucijo ustvarjalnih orodij, v svoje programe bo uvedel umetno inteligentne pomočnike, ki bodo lahko samostojno opravljali naloge namesto uporabnika.

Najprej je v središču pozornosti najbolj priljubljeni program za obdelavo slik in fotografij Adobe Photoshop, ki bo že kmalu dobil svojega prvega kreativnega agenta znotraj razdelka Action Panel. Novost gre korak naprej od klasične asistence, saj umetna inteligenca tokrat ne le predlaga, temveč tudi izvede naloge z enim klikom. Namesto iskanja orodij in ročnih prilagoditev bo novi umetno inteligentni agent znal sam analizirati sliko, predlagati ustrezne popravke ter jih takoj tudi izvesti. Uporabniki bodo lahko naloge sprožali z ukazi govorjenega jezika, ki jih bo na voljo več tisoč. Adobe poudarja, da bo pristop poenostavil delo in hkrati uporabnike hitreje učil uporabe orodij skozi povratne informacije agenta.

Photoshop pa ni edini prejemnik inteligentnega pomočnika. Tudi Premiere Pro dobiva napredne zmožnosti, od iskanja posnetkov s pomočjo opisa do sestavljanja osnovne montaže, barvnih popravkov in urejanja zvoka. Adobe vidi agenta kot začetnega montažerja, ki uporabniku pripravi teren, da se ta lahko osredotoči na kreativno plat. Tudi Adobe Acrobat in Express ne ostajata zadaj, Acrobat bo omogočil ustvarjanje lastnih agentov z vlogami, kot so raziskovalec, prodajni pomočnik ali mentor, ki bodo znali razbrati in obdelati dokumente, Express pa bo z agentom postal nekakšen digitalni soustvarjalec, ki vodi začetnike skozi proces oblikovanja, tudi če ne vedo, katero orodje uporabiti.