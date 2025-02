Phishing je preteklost, nepridipravi uporabljajo mishing

Mobilna naprava postaja glavni cilj kibernetskih napadov.

Po podatkih poročila podjetja Zimperium je tradicionalno ribarjenje phishing preteklost, največjo grožnjo zdaj predstavlja takoimenovani mishing. Izraz zajema različne mobilne tehnike ribarjenja, kot so smishing (SMS-phishing), quishing (phishing prek QR kod), vishing (glasovni phishing) in Wi-Fi phishing (napadi Evil Twin). Podjetja se vse bolj zanašajo na mobilne naprave za poslovanje, kar so opazili tudi kibernetski kriminalci. Napadi so prilagojeni za mobilne naprave in uspešno zaobidejo tradicionalne varnostne ukrepe, ki so osredotočeni na namizne računalnike.

Med mobilnimi tehnikami ribarjenja izstopata smishing in quishing. Prva je najpogostejša metoda, ki predstavlja 37 % napadov v Indiji, 16 % v ZDA in 9 % v Braziliji, medtem ko je druga vse bolj prisotna nova grožnja, predvsem na Japonskem (17 %), v ZDA (15 %) in Indiji (11 %). Zimperium opozarja, da so napadi vrhunec dosegli avgusta 2024, ko so zabeležili več kot tisoč napadov dnevno. Ker napadalci izkoriščajo kamere, SMS sporočila, e-pošto in QR kode, je potreba po mobilni varnosti nujna. Po mnenju Zimperiuma podjetja ne smejo več zanemarjati zaščite mobilnih naprav, saj so postale ključna tarča napadalcev.