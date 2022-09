Objavljeno: 1.9.2022 07:00

Philipsovi novi televizorji

Podjetje TP Vision, lastnik blagovne znamke Philips, je v Berlinu predstavilo svoje najmočnejše televizorjev, ki luč sveta že tradicionalno ugledajo začetek jeseni.

Kot smo napovedali že v aktualnem Monitorjevem testu televizorjev, so že sedaj odličnemu modelu OLED807 ob bok postavili modele, ki imajo vgrajene tudi zvočnike Bowers&Wilkins in jih zato označili z oznako OLED+.

Model OLED+907 ima zvočnik, ki je vgrajen pod celotno sprednjo stranico zaslona, OLED+936 pa ima oblikovno bolj dodelano zvočniško polico. Prvi je na voljo v velikostih 48, 55 in 65 palcev, drugi pa v 55, 65 in 77 palcih. Vgrajen je LGjev najnovejši zaslon EX, ki je do 30 % svetlejši od dosedanjih modelov OLED in smo ga preizkusili že v modelu OLED807.

Novost je tudi nadgrajeno barvno osvetljevanje Ambilight, ki je po novem poimenovano Ambilight Next Generation, na voljo pa je tudi možnost prikazovanje fotografij, ki so pospremljene z osvetlitvijo Ambilight (Ambilight Aurora).

Cene so, pričakovano, dokaj visoke:

55OLED907 – 2.499 EUR

65OLED907 – 2.999 EUR

65OLED937 – 3.299 EUR

77OLED937 – 4.699 EUR