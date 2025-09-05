Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 5.9.2025 09:00

Philipsove žarnice še pametnejše

Philips je na sejmu IFA 2025 razkril številne pametne novosti, od žarnic, ki zaznavajo gibanje do zvonca z ločljivostjo 2K.

Podjetje Philips je na sejmu IFA 2025 uradno predstavilo novo generacijo pametne razsvetljave in dodatkov za dom, vključno z lučmi, ki zaznavajo gibanje, izboljšanim pametnim zvoncem ter cenovno dostopnejšo linijo pametnih žarnic. Med glavnimi novostmi je nova linija žarnic Philips Hue Essential, ki obljublja kakovostno pametno razsvetljavo po nižji ceni, posamezna žarnica stane 25 ameriških dolarjev, v kompletu štirih pa zgolj 15 USD na kos. Hkrati pa nove žarnice, vključno z osveženimi modeli E27, podpirajo tudi povezljivosti Thread, Zigbee in Bluetooth, kar pomeni, da se lahko vključijo v standard Matter tudi brez uporabe stičišča Hue Bridge. Slednjega bo treba zamenjati z novim Bridge Pro, če bomo želeli, da pametne žarnice zaznavajo gibanje. Čeprav bo potrebna menjava obstoječega krmilnika, se bodo obstoječe žarnice ohranile, nova naprava pa podpira do 150 luči, 50 senzorjev in do 500 personaliziranih svetlobnih scen. Uporabniki bodo lahko z nekaj kliki prenesli vse nastavitve iz starega krmilnika na novega, konec leta pa bo omogočen tudi prenos več obstoječih naprav na en sam Bridge Pro.

Na sejmu IFA je Philips predstavil tudi pet novih svetlobnih trakov, ki nudijo večjo svetilnost in prilagodljivost, ter nadgrajen pametni zvonec Hue Doorbell, ki bo oktobra prispel na trg z izboljšano ločljivostjo 2K. Zvonec bo ob zaznavi obiska sprožil izbrane luči in pošiljal obvestila v realnem času, vključena pa je tudi funkcija zvočnega obveščanja Smart Chime. Uporabniki bodo brezplačno dostopali do zadnjih 24 ur posnetkov, medtem ko bodo varnostne kamere Hue Secure delovale tudi v okolju Apple Home.

