Pet letni vdor v podjetje, ki usmerja SMSje

Podjetje Syniverse upravlja usmerjanje kratkih sporočil za kar 300 telekomunikacijskih podjetji, sedaj pa so po petih letih opazili vdor neznanih napadalcev.

Syniverse skrbi za prenos SMSjev med omrežij različnih ponudnikov. Na leto obdelajo čez 740 milijard kratkih sporočil, sodelujejo pa s več kot 300 ponudniki po celem svetu. Naše večje ponudnike smo že vprašali, če sodelujejo z omenjenim podjetjem, prejeli smo že odgovor s strani Telekoma Slovenije ter A1, oba objavljamo spodaj.

Podjetje je septembra v objavi ameriški agenciji za vrednostne papirje povedalo, da so maja letos opazili vdor v tehnološke sisteme. Vdor se naj bi prvič pojavil maja 2016, torej so imeli neznani napadalci kar pet let dostop do njihovih sistemov. Do česa vse so lahko dostopali sicer ne vemo, raziskava seveda še poteka, so pa odpravili varnostne pomanjkljivosti, ki so omogočile vdor. Sodeč po pisanju spletne strani Vice naj bi bivši zaposleni pri podjetju povedal, da bi lahko napadalec celo prišel do vsebine sporočil SMS.

Odgovor Telekoma Slovenije:

V Telekomu Slovenije s podjetjem Syniverse sodelujemo, in sicer na področju pošiljanja MMS-ov, ne pa tudi SMS-ov. S strani podjetja smo prejeli zagotovilo, da se varnostni incident ni nanašal na storitve in rešitve, ki jih pri njih uporabljamo, in da je varnost podatkov zagotovljena.

Odgovor A1:

S ponudnikom Syniverse sodelujemo, a za nas ne opravljajo storitve zaključevanja SMS sporočil.