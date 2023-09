Pesem, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, ne more tekmovati za nagrado Grammy

Direktor akademije, ki podeljuje glasbeno nagrado Grammy, Harvey Mason Jr., je pojasnil, da pesem, ki je bila ustvarjena z umetno inteligenco in posnema glasova Draka in The Weeknda, ne bo upoštevana pri izbiri nagrajencev.

Pesem z naslovom Heart on My Sleeve je ustvaril glasbenik pod psevdonimom Ghostwriter. Sam je napisal besedilo, medtem ko ga je z glasovi znanih pevcev zapela umetna inteligenca. Ker za vokale ni pridobil ustreznih dovoljenj pevcev ali založbe, pesem ni komercialno dostopna in se kot taka ne more potegovati za nagrado Grammy. Mason je v pogovoru s časnikom The New York Times tako pustil odprta vrata za umetno nastale glasbene izdelke v prihodnosti, ki bodo lahko tekmovali za nagrado, če bodo upoštevali zakonska določila in pridobili vsa potrebna dovoljenja ter se prodajali prek ustreznih kanalov.

Ghostwriter je medtem že izdal novo pesem, ki uporablja umetno inteligenco za posnemanje glasov Travisa Scotta in 21 Savaga. Nova pesem, imenovana Whiplash je dostopna tako na TikToku kot X-u, prej znanem kot Twitter.