Objavljeno: 13.8.2025 10:00

Perplexity bi kupil Chrome

Umetno inteligentni iskalnik Perplexity je v odmevni in povsem nepričakovani potezi Googlu ponudil 34,5 milijarde ameriških dolarjev v gotovini za prevzem spletnega brskalnika Chrome.

Ponudba podjetja Perplexity vključuje zavezo, da bo osnova spletnega brskalnika Chromium ostala odprta in da bo Perplexity vanjo vložil dodatne 3 milijarde dolarjev. Podjetje se ob tem obvezuje, da ne bo spreminjalo privzetih uporabniških nastavitev, vključno z Googlovim iskalnikom. Ponudba prihaja po predlogu ameriškega ministrstva za pravosodje, da Google zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje proda Chrome, čemur se podjetje ostro upira. Ker ima Chrome po podatkih Statcounterja kar 68-odstotni tržni delež, bi bila morebitna prodaja predmet velikega globalnega zanimanja.

Vrednost ponudbe je sicer nižja od ocen nekaterih tekmecev, direktor iskalnika DuckDuckGo je aprila ocenil, da bi Chrome lahko bil vreden več kot 50 milijard dolarjev, a hkrati znesek močno presega sredstva, ki jih je Perplexity do zdaj zbral. Ob zadnji oceni je podjetje vredno 18 milijard USD. Medtem Perplexity razvija tudi lastni brskalnik Comet, s katerim želi okrepiti svoj umetno inteligentni poslovni model in zmanjšati odvisnost od Googlove infrastrukture.