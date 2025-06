Pekel je zmrznil, srečala sta se Bill Gates in Linus Torvalds

Ker za kitajska podjetja veljajo stroge omejitve pri nakupih najzmogljivejših čipov, ki so uporabni za trening umetne inteligence, so se tamkajšnja podjetja znašla na zelo staromodni način. Umetno inteligenco trenirajo v Maleziji, kjer so čipi na voljo, le podatke je treba prinesti do tja. In spet se je izkazalo, da je v starem vicu o samokolnici diskov kot najhitrejšem načinu prenosa podatkov nemalo resnice. Temu pravimo tudi sneakernet.