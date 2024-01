Objavljeno: 26.1.2024 06:00

Pekel je zmrznil, Apple ukinil monopol App Stora

Apple bo vsak hip najavil novo verzijo operacijskega sistema za prenosne naprave iOS 17.4, ki bo prinesel revolucionarno novost. Po pritisku Evropske unije, kjer se bo marca začela uporabljati uredba o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (DMA), bo Apple prvikrat dovolil nalaganje aplikacij mimo svoje spletne tržnice App Store.

Gre za bistveno razliko od ekosistema Android, kjer je možno nalagati karkoli in kamorkoli. Apple je doslej svoj ekosistem ljubosumno ščitil, uradno zaradi varnosti uporabnikov in zagotavljanja kakovosti, neuradno pa iz monopolnih razlogov. Sedaj se bo to – za zdaj le v EU – spremenilo.

Novost se imenuje alternativne tržnice za aplikacije (alternative app marketplaces). Uporabniki bodo lahko na svoj iPhone namestili drugo tržnico, ki jo bo moral Apple prav tako preveriti in odobriti. A ko bo to storil, bo lahko prek te tržnice nalagal karkoli. Razvijalci bodo lahko v teh aplikacijah uporabljali svoj plačilni sistem ali proti plačilu treh odstotkov provizije Applovega.

Še vedno bo ostalo nekaj omejitev, tako da bodo lahko razvijalci nudili le eno verzijo aplikacije, četudi na različnih tržnicah. Prav tako bodo ostale nekatere obveznosti, denimo pregledovanje pred virusi. Tudi v originalnem App Storu pa se obeta pocenitev, in sicer na 17 odstotkov provizije. Aplikacije malih razvijalcev bodo obremenjene le z 10 odstotki še 3 odstotke pa bo vzela provizija za Applov plačilni sistem.

Apple bo odprl še nekaj drugih aspektov iOS. Brskalniki bodo lahko prvikrat uporabljali še kakšen pogon poleg WebKita, torej ne bodo več vsi le bolj ali manj posrečene kopije Safarija. Poročali pa smo že, da bo odprt tudi NFC.

