PCIe 8.0 bo podvojil hitrost na 256 GT/s

Konzorcij PCI‑SIG je objavil informacijo, da bo različica 8.0 standarda PCI Express (PCIe) dosegla hitrost kar 256 gigaprenosov na sekundo (GT/s), kar omogoča dvosmerni pretok do 1 terabajta na sekundo (TB/s) pri povezavah s 16 stezami. To pomeni podvojitev hitrosti v primerjavi s PCIe 7.0, ki zmore 128 GT/s in do 512 GB/s dvosmernega prenosa.

PCIe 8.0 kot naslednji mejnik v evoluciji visoko zmogljivih vmesnikov nadaljuje tradicijo podvajanja pasovne širine približno vsake tri leta. Konzorcij ob tem trdi, da bodo dosegli potrebno ciljno raven detekcije in popravljanja napak, hkrati pa razvijajo tehnike za zmanjševanje porabe energije.Zelo verjetno bo novi PCIe imel tudi nove tip konektorjev, vendar delo na tem segmentu še poteka.

Novost je odgovor na naraščajoče zahteve po prenosu velikega obsega podatkov, zlasti na področjih umetne inteligence in sorodnih visokozmogljivih sistemov. PCIe 8.0 bo temeljil na signalizaciji PAM4 in bo obdržal napredne metode kodiranja značilne za PCIe 6.0 in 7.0.

Zaradi izzivov pri ohranjanju signalne integritete na bakrenih vodih pri tako visokih hitrostih, PCI‑SIG preučuje tudi možnosti optičnih povezav, kot so optični konektorji in napredna pakirna tehnologija (co‑packaged optics, chiplet pakiranje). Konzorcij PCI-SIG naj bi specifikacijo končal do leta 2028..