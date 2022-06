PCI Express 7.0 bo osemkrat hitrejši

Pred slabim letom smo pisali o tem, da bo PCI Express 6.0 podvojil hitrost prenosa v primerjavi s PCI Express 5.0, a v pripravi je že PCI Express 7.0.

Skupina, ki bdi nad standardom PCI Express, bi na vsake tri leta objavila novo nadgradnjo. Tako so končni standard 6.0 objavili letos, naslednji, torej 7.0, pa naj bi bil pripravljen leta 2025. Seveda moramo pripomniti, da bo takrat standard končan, vendar bo trajalo, da ga proizvajalci matičnih plošči in drugih naprav (grafičnih kartic, pogonov) dejansko začnejo uporabljati in vgrajevati v svoje izdelke. PCIe 7.0 bo prinesel hitrosti do vrtoglavih 32 GB na sekundo – kar je dvakrat hitreje kot pri PCIe 6.0 in kar osemkrat hitreje od trenutno uveljavljenega PCIe 4. Omenimo, da so že na voljo naprave s PCIe 5, do konca leta pričakujemo njihov širši razmah.