PC praznuje 40 let

IBM je 12. avgusta 1981 predstavil svoj prvi osebni računalnik z uradnim imenom IBM PC 5150. Med osebnimi računalniki iz osemdesetih let je prav ta postavil temelje za računalništvo, kot ga poznamo danes. 40 let kasneje je PC še vedno izrazito dominantna platforma na svetu.

Po najnovejših statistikah danes okolje Windows (seveda na platformi PC) uporablja skoraj 73% vseh računalnikov. Če k temu dodamo še Linux in nekatere druge operacijske sisteme, ki zelo verjetno delujejo na računalnikih PC, se delež povzpne že skoraj na 85%.

Prodajne številke platforme, ki praznuje 40 let, segajo v zvezde. Točnega števila računalnikov PC, ki so bili izdelani od začetkov, je težko določiti, številke pa segajo v milijarde primerkov. Prvo milijard izdelanih računalnikov PC smo dosegli že davnega leta 2002. Za drugo milijardo je bilo treba počakati le do leta 2007.

Od tedaj merijo bolj kazalnike, koliko je dejanskih računalnikov v uporabi, saj mnogi hitro končajo življenjsko dobo.Leta 2015 je bilo denimo v aktivni rabi že več kot dve milijardi osebnih računalnikov PC. Zadnje prodajne številke kažejo, da proizvajalcu na četrtletje prodajo okoli 60 milijonov novih računalnikov PC, rast pa v zadnjih letih kljub priljubljenosti mobilnih naprav ne pada, temveč še vedno počasi raste.

Prvi osebni računalnik, ki ga je IBM ponudil predvsem poslovnim uporabnikom, je imel vgrajen procesor Intel 8088 z delovnim taktom 4,77 MHz. V osnovi je imel 16 ali 64 KB velik pomnilnik (razširljiv do 256 KB), monokromatski ali barvni monitor (ločljivost CGA - le 640 x 200 pik). Prvi osebni računalnik je bil silno draga naprava. Osnovni model je stal 1.565 dolarjev, kar bi v današnjih časih znašalo okoli 4.450 dolarjev.

Ob osebnem računalniku je IBM ponujal matrični tiskalnik s hitrostjo tiska 80 znakov na sekundo. Tiskalnik je stal še bistveno več, kar 4.500 dolarjev, kar bi danes znašalo 13.250 dolarjev! Vsak računalnik je bil opremljen s trpežno mehansko tipkovnico, ki je bila narejena tako dobro, da je marsikatera še danes v uporabi - redkost v industriji, kjer je življenjska doba kvečjemu nekaj let.

Namesto trdih diskov je imel prvi osebni računalnik disketno enoto, za doplačilo celo dve. Trdi diski so prišli šele kasneje z nadgradnjo, ki jo je IBM poimenoval IBM PC XT. Ob računalniku je bilo treba posebej dokupiti (za 40 dolarjev) operacijski sistem PC DOS 1.0. Prav ta izdelek, v rahlo spremenjeni izvedbi MS DOS, je sprožil drugo zgodbo o uspehu - podjetje Microsoft.

V le nekaj letih so se na trgu pojavili izdelki, ki so bili zdržljivi s platformo PC in operacijskim sistemom DOS. Prvi večji konkurent je bilo podjetje Compaq. IBM PC sicer na samem začetku ni bil tako velika uspešnica, kot se morda zdi. Na trg je prišel v času, ko je predvsem v ZDA na tem segmentu kraljevalo podjetje Apple, toda odprtost zasnove (za razliko od družbe Apple in mnogih drugih proizvajalcev iz tistega časa) je platformi PC že v nekaj letih zagotovila popolno prevlado.