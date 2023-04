PC Game Pass uradno na voljo v Sloveniji

Igričarji na sončni strani Alp so od danes naprej tudi uradno deležni dobrot Microsoftove storitve PC Game Pass, ki omogoča dostop do široke knjižnice visokokakovostnih računalniških iger za operacijski sistem Windows.

Med igrami v ponudbi so nove izdaje razvijalskega studia Xbox Game Studios, kultne igre založnika Bethesda, naročnina EA Play in ekskluzivne ugodnosti v igrah podjetja Riot. V bližnji prihodnosti bodo z naročnino na voljo tudi igre, kot so Minecraft Legends (18. aprila), Redfall (2. maja) in druge. Storitev PC Game Pass je v Sloveniji na voljo za mesečno naročnino 9,99 EUR. Uporabniki, ki so sodelovali v programu Insider, bodo samodejno prejeli dodatna dva meseca brezplačnega članstva, medtem ko lahko drugi izkoristimo uvodno ponudbo, kjer nas naročnina prve tri mesece olajša zgolj za evro.