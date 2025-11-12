Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 12.11.2025 20:00

PC bo postal igralna konzola

Podjetje Valve je predstavilo igralno konzolo Steam Machine, namenjeno udobnemu igranju PC iger na televiziji.

Konzola, ki po obliki spominja na pomanjšano različico Xbox Series X, je po dimenzijah bližje Nintendovi GameCube in zasnovana z mislijo na termodinamiko. Vse se začne pri ventilatorju, okoli katerega je oblikovana notranja arhitektura. Zunanjost zaznamuje minimalistična črna kocka s prilagodljivim svetlobnim trakom, ki prikazuje status nalaganja iger ali posodobitev. Prednja plošča je snemljiva in pritrjena z magneti, uporabnikom pa bo omogočeno tudi 3D-tiskanje lastnih zamisli. Konzola bo imela 512 GB ali 2 TB prostora na disku.

Steam Machine bo podpirala številne dodatke in periferne naprave, vendar bo najbolje delovala z novim nadzornim ploščkom Steam Controller, ki je zasnovan posebej za fleksibilnost in dostopnost. Znani razporeditvi gumbov se pridružujeta lastna sledilna ploščica in magnetni analogni gobici za večjo natančnost in vzdržljivost. Plošček se bo z vgrajenimi senzorji gibanja in funkcijo GripSense znal prilagajati načinu držanja.

Ljubiteljem navidezne resničnosti je Valve namenil očala Steam Frame, ki s pretakanjem omogočajo igranje tradicionalnih iger in VR-naslovov brez potrebe po zmogljivem zunanjem računalniku. Tehnologija pametno usmerja več pasovne širine na del slike, kamor gleda uporabnik, kar povečuje kakovost prikaza in zmanjšuje potrebo po močnem brezžičnem omrežju. Naprava tehta približno 435 gramov in vključuje kamere za sledenje očem in gibanju ter povsem novi magnetni nadzorni palici, s katerima želi Valve VR približati širši publiki in odstraniti nekatere omejitve obstoječih navideznih rešitev.

Vse predstavljene naprave, na čelu s konzolo Steam Machine, bodo na voljo v začetku leta 2026. Cene še niso znane.

OmKrKTwtukE

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • V ZDA bodo retroaktivno prepovedali DJI-jeve letalnike

    V ZDA bodo retroaktivno prepovedali DJI-jeve letalnike

    Ameriška Zvezna komisija za telekomunikacija (FCC) je sprejela sila nenavadno odločitev in za nazaj prepovedala uporabo naprav, ki jih je že odobrila in sprostila njihov uvoz v ZDA. Odločitev, da to smejo storiti, so sprejeli s tremi glasovi za in nobenim proti. Uperjena je proti kitajskemu proizvajalcu letalnikov DJI.

    novice
    Objavljeno: 3.11.2025 07:00
  • Umetno inteligentni brskalniki prikažejo plačljive vsebine zastonj!

    Umetno inteligentni brskalniki prikažejo plačljive vsebine zastonj!

    Nekateri novi brskalniki, ki temeljijo na umetni inteligenci, lahko zaobidejo plačljive mehanizme medijskih vsebin. 

    novice
    Objavljeno: 4.11.2025 16:00
  • Microsoft pokazal Windows 11 26H1, ki na običajnih računalnikih ne bo deloval

    Microsoft pokazal Windows 11 26H1, ki na običajnih računalnikih ne bo deloval

    Verzija Windows 11, ki bo izšla prihodnje leto, se bo predvidljivo imenovala Windows 11 26H1, a je zelo verjetno ne bomo mogli uporabljati. Na kanalu Canary v programu Insider Preview se je predogledna izdaja (Build 28000) pojavila te dni, kar naznanja začetek nekoliko bolj javnega testiranja. Zdi pa se, da bo omejena na ARM-jeve procesorje.

    novice
    Objavljeno: 11.11.2025 05:00
  • Microsoft zakrpal hrošča: Windows 10 in 11 se končno znata ugasniti

    Microsoft zakrpal hrošča: Windows 10 in 11 se končno znata ugasniti

    V najnovejši verziji popravkov za Windows 10 in 11 je Microsoft po več kot desetletju zakrpal hrošča, ki je marsikoga spravljal v dvome, ali njegov spomin še deluje. Če ste po uporabi Windows Update želeli računalnik ugasniti in ste izbrali Update and shut down, se je računalnik z Windows 10 ali 11 nemalokrat ponovno zagnal. Verjetno ste pomislili, da ste pomotoma kliknili Update and restart.

    novice
    Objavljeno: 4.11.2025 05:00
  • Kdo bo Python rešil pred smrtjo?

    Kdo bo Python rešil pred smrtjo?

    Fundacija Python, ki skrbi za razvoj izjemno popularnega istoimenskega programskega jezika, je zavrnila 1,5 milijona dolarjev vredno finančno podporo Nacionalne znanstvene fundacije (NSF), ker jo je pogojevala z opustitvijo vseh programov raznolikosti, enakopravnosti in vključenosti (DEI). Namesto tega zato zbirajo donacije, kjer jim gre presenetljivo dobro.

    novice
    Objavljeno: 11.11.2025 07:00
  • <span><span>Brezplačni »Photoshop«</span></span>

    Brezplačni »Photoshop«

    Zbirka grafičnih orodij Affinity, ki je doslej stala do 70 evrov na posamezno aplikacijo, je po novem zastonj.

    novice
    Objavljeno: 3.11.2025 15:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji