Objavljeno: 12.11.2025 20:00

PC bo postal igralna konzola

Podjetje Valve je predstavilo igralno konzolo Steam Machine, namenjeno udobnemu igranju PC iger na televiziji.

Konzola, ki po obliki spominja na pomanjšano različico Xbox Series X, je po dimenzijah bližje Nintendovi GameCube in zasnovana z mislijo na termodinamiko. Vse se začne pri ventilatorju, okoli katerega je oblikovana notranja arhitektura. Zunanjost zaznamuje minimalistična črna kocka s prilagodljivim svetlobnim trakom, ki prikazuje status nalaganja iger ali posodobitev. Prednja plošča je snemljiva in pritrjena z magneti, uporabnikom pa bo omogočeno tudi 3D-tiskanje lastnih zamisli. Konzola bo imela 512 GB ali 2 TB prostora na disku.

Steam Machine bo podpirala številne dodatke in periferne naprave, vendar bo najbolje delovala z novim nadzornim ploščkom Steam Controller, ki je zasnovan posebej za fleksibilnost in dostopnost. Znani razporeditvi gumbov se pridružujeta lastna sledilna ploščica in magnetni analogni gobici za večjo natančnost in vzdržljivost. Plošček se bo z vgrajenimi senzorji gibanja in funkcijo GripSense znal prilagajati načinu držanja.

Ljubiteljem navidezne resničnosti je Valve namenil očala Steam Frame, ki s pretakanjem omogočajo igranje tradicionalnih iger in VR-naslovov brez potrebe po zmogljivem zunanjem računalniku. Tehnologija pametno usmerja več pasovne širine na del slike, kamor gleda uporabnik, kar povečuje kakovost prikaza in zmanjšuje potrebo po močnem brezžičnem omrežju. Naprava tehta približno 435 gramov in vključuje kamere za sledenje očem in gibanju ter povsem novi magnetni nadzorni palici, s katerima želi Valve VR približati širši publiki in odstraniti nekatere omejitve obstoječih navideznih rešitev.

Vse predstavljene naprave, na čelu s konzolo Steam Machine, bodo na voljo v začetku leta 2026. Cene še niso znane.

OmKrKTwtukE