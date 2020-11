PayPal v ZDA že podpira kriptovalute

Objavljeno: 13.11.2020 10:00

Pri PayPalu so pred kratkim napovedali podporo kriptovalutam, to pa je sedaj že na voljo vsem ameriškim uporabnikom.

Uporabniki lahko tako že kupujejo, prodajajo in v svojih PayPal računih držijo bitcoin, litecoin, ethereum in bitcoin cash. Prihodnje leto bodo to razširili še na plačilni sistem Venmo (gre za mobilno plačilno storitev v lasti PayPala), torej bodo uporabniki lahko plačevali s kriptovalutami (pri tem se bodo valute konvertirale v navadno valuto, torej v dolarje). Podrobnega načrta o tem, kdaj bi te možnosti lahko razširili tudi na druge države, še niso objavili, povedali so le, da načrtujejo razširitev v »določene države« v prvi polovici leta 2021. Predvidevamo, da gre bolj za zakonodajne kot pa tehnične omejitve.

To bo vsekakor dobro za bitcoin in druge kriptovalute, v zadnjih mesecih vrednost bitcoina kar občutno narašča. V času pisanja je že presegla 16.000 dolarjev, v zadnjem mesecu je narastla kar za dobrih 40%.