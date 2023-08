PayPal uvedel lastno kriptovaluto

PayPal je pripravil lastno kriptovaluto, ki sodi med tako imenovane stabilne kovance s fiksno vrednostjo. Novi kovanec po standardu ERC-20 bo domoval na platformi Ethereum, ustvarili pa so ga v sodelovanju s podjetjem Paxos. Njegova vrednost bo ustrezala ameriškemu dolarju.

V izjavi za javnost so iz podjetja sporočili, da se bo nova valuta neizvirno imenovala PayPal USD (PYUSD) in da bo v celoti krita z vlogami v ameriških dolarjih, državnih zakladnih menicah in ekvivalentnih denarnih naložbah. Novost bo uporabnikom na voljo postopoma. Ker bo temeljila na ERC-20, jo bodo lahko uporabljali v različnih izdelkih, z različnimi digitalnimi denarnicami in aplikacijami.

O kriptovaluti je PayPal začel na glas razmišljati že predlani, a je potem iz različnih razlogov implementacijo odlagal. Z njo bodo uporabniki lahko denar pošiljali drug drugemu ali pa jo uporabili neposredno za nakup dobrin. Možno jo bo tudi zamenjati v dolarjev ali druge kriptovalute.

