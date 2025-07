Objavljeno: 30.7.2025 08:00

PayPal podprl plačila s kriptovalutami

PayPal je sporočil, da bo bistveno razširil svojo podporo za kriptovalute. Za zdaj le za prodajalce v ZDA, a ti so dobili možnost sprejemati več kot 100 kriptovalut s funkcijo "Pay with Crypto". S tem želijo znižati provizije in druge ovire, ki se pojavljajo pri mednarodnih plačilih.

Direktor PayPala Alex Chriss je pojasnil, da se podjetja vseh velikosti in oblik soočajo z različnimi pritiski, ko rastejo na globalnem trgu. Prestop mejá prinaša mednarodna plačila, ki so dražja in kompleksnejša. Da bi bilo to lažje, bodo trgovcem omogočili sprejemanje plačil v bitcoinu, ethru, tethru, solani in drugih kriptovalutah. Provizija bo znašala 0,99 odstotka v prvem letu in poldrugi odstotek zatem.

Prodajalci bodo lahko kriptovalute takoj pretvorili v dolarje ali stabilno kriptovalute PYUSD. Slednja za zdaj prinaša štiri odstotke obresti.

PayPal