Objavljeno: 16.10.2025 09:00

Partner PayPala ustvaril več digitalnega denarja, kot je vredno svetovno gospodarstvo

V neprijetnem incidentu je podjetje Paxos, partner podjetja PayPal za veriženje blokov, pomotoma ustvarilo neverjetnih 300 bilijonov digitalnih kovancev PYUSD.

PYUSD je PayPalov stabilni kovanec, ki naj bi bil od leta 2023 vezan na ameriški dolar v razmerju 1:1. A podjetje Paxos ga je proizvedlo neverjetnih 300 bilijonov. Znesek je več kot dvakratnik celotnega svetovnega BDP-ja, ki trenutno znaša približno 117 bilijonov dolarjev, kar pomeni, da je Paxos nehote ustvaril vrednost, ki presega vse svetovno gospodarstvo. Napaka je bila tehnične narave in povsem nenamerna. Paxos je na omrežju X zagotovil, da so sredstva uporabnikov varna in da je bil presežek stabilnih kovancev izbrisan. Kljub temu pa lahko tovrstni spodrsljaji v finančnem svetu, še posebej v občutljivem okolju veriženja blokov in kriptovalut, povzročijo resne posledice. Dogodek je hitro sprožil reakcije na družbenih omrežjih in poudarja, kako krhka in nepredvidljiva je lahko infrastruktura, ki stoji za digitalnimi valutami.