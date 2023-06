Partis se poslavlja!

Slovenski portal za izmenjavo datotek Partis, ki deluje prek protokola BitTorrent, bo za vedno zaprl svoja spletna vrata.

Nekdaj najbolj obiskana slovenska stran za izmenjavo datotek je bila nedosegljiva že marca 2021, ko jim je potekla domena, ki so jo pozabili podaljšati. Kmalu zatem jim je zagodel požar v francoskem podatkovnem centru OVHCloud, kjer je imal Partis svoje strežnike. Izgubili so večino podatkov in šele po treh mesecih znova za silo zagnali spletno stran. Ki pa ni bila nikoli več ista!

Zdaj je umrl glavni programer in lastnik domene, znan pod psevdonimom Antiloop, ki je bil ključna figura v delovanju portala. Na portalu so objavili izjavo, v kateri so se zahvalili uporabnikom za leta podpore in zvestobe, ter zapisali, da se žal vsaka zgodba enkrat konča. Ekipa portala je napovedala, da bodo še naprej prisotni na družabnem kanalu Discord in na spletnih straneh s podnapisi, kot so podnapisi.net, titlovi.com in opensubtitles.org.