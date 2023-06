Partis je mrtev, živel Partis!

Po smrti glavnega programerja in lastnika domene spletišča za izmenjavo datotek Partis novo pomlad doživlja klon Infire.

Nekdaj najbolj priljubljena slovenska spletna stran za izmenjavo datotek Partis je po dveh letih velikih težav in na koncu tudi smrti osrednje figure v ekipi dokončno zaprla svoja vrata. Posledično so slovenski ljubitelji izmenjave datotek začeli iskati nov dom. Večina ga je našla na spletišču Infire, ki sicer deluje že od leta 2010, a večjega uspeha ni doživelo. Do zadnjih dni, ko se mu število uporabnikov vsakodnevno podvaja. Razlog je preprost, stran je namreč videti popolnoma enaka Partisu! Uporabniki so domačnosti veseli, poleg tega pa hvalijo tekoče delovanje strani, kakršnega na starem domovanju že nekaj časa niso bili vajeni.