Par na kriptomenjalnico naložil 100 avstralskih dolarjev in dobil vračilo v višini 10,5 milijona

Avstralski par, ki je po nesreči prejel 10,5 milijona AUD ali skoraj 6,6 milijona ameriških dolarjev, se bo oktobra na sodišču zagovarjal zaradi kraje, potem ko je zapravil sredstva, ki jih je po nesreči prejel leta 2021.

Maja 2021 je Thevamanogari Manivel nakazala sredstva na Crypto.com račun svojega partnerja Jatinderja Singha. Ko je borza ugotovila, da bančni račun ni ustrezal računu borze, je izdala vračilo. Tu je prišlo do napake, namesto zneska 100 AUD, ki ga je par poskušal vplačati, je borza na Manivelin bančni račun po pomoti poslala 10,5 milijona AUD.

Napake niso odkrili do decembra 2021, ko je borza izvedla letno revizijo. Po tožbi borze na Vrhovnem sodišču Viktorije je sodnik odločil, da je treba sredstva vrniti trgovalni platformi za kriptovalute. Par naj bi pred odkritjem napake zapravil ves denar. Kupila sta štiri hiše, vozila in druge predmete ter poslala približno 4 milijone AUD na malezijski bančni račun. Oktobra 2022 sta Manivel in Singh trdila, da sta mislila, da sta od borze prejela nagrado. Singh je preiskovalnemu sodniku zagotovil, da je s strani borze prejel obvestilo o tekmovanju. Na borzi Crypto.com zanikajo obstoj takšnega tekmovanja in opozarjajo, da svojim uporabnikom nikoli ne pošiljajo takšnih obvestil.