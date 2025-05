Objavljeno: 12.5.2025 05:00

Papež svoje ime izbral zavoljo umetne inteligence

Ko je Robert Prevost postal novi papež, si je izbral ime Leon XIV. Eden izmed razlogov za izbiro tega imena je tudi umetna inteligenca, je dejal v nagovoru kardinalskemu zboru. Leon XIII, eden izmed njegovih vzornikov, je bil papež v letih 1878-1903, torej na vrhuncu industrializacije.

Papež Leon XIV je dejal, da je razlogov za izbiro imena seveda več. A ne gre spregledati enciklike Rerum novarum (Nove stvari) iz leta 1891, v kateri je tedanji papež izpostavil položaj delavskega razreda, pravice delavcev v kapitalizmu, državno regulacijo in podobno. Novi papež pravi, da se sedaj dogaja nova industrijska revolucija.

Izrecno je omenil umetno inteligenco, ki da predstavlja nove izzive pri obrambi človeškega dostojanstva, pravičnost in dela. V Vatikanu se močno zanimajo za umetno inteligenco. Januarja so objavili daljši dokument o umetni in človeški inteligenci, njenem vplivu na družbo. Izrecno so na primer obravnavali tudi dezinformacije, deepfake, zlorabe, vpliv na izobraževanje, zasebnost, nadzor, vojno in tudi Cerkev. Papež Frančišek je že lani pisal o umetni inteligenci in svaril pred njeno zmožnostjo, da ljudem omogoči razširjanje neresnic.

Da je papež Leon XIV to omenil že v prvem nagovoru, priča o pomembnosti te teme zanj. Brez dvoma bo umetna inteligenca ena izmed osrednjih tem njegovega mandata.