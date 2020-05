Pandemija pospešuje uporabo mobilnega plačevanja

Eden od ukrepov za preprečevanje širitve koronavirusa je zmanjševanje fizičnega kontakta med osebami, predmeti in površinami, ki bi lahko služile za prenos virusa med osebami. S tem so postali problematični dosedanji načini plačevanja za izdelke in storitve, na primer na prodajnih mestih, kjer smo še do nedavnega plačevali z gotovino, pri plačevanju s karticami pa nakupe potrjevali s vpisovanjem številke PIN v ustrezne plačilne terminale. Navodila za spoštovanje ukrepov po celem svetu svetujejo uporabo brezstičnih plačilnih sredstev ali še bolj predplačilo prek spletnega plačevanja, kjer je to že omogočeno.

Prve analize, ki so jih opravili v ZDA ter v državah zahodne Evropi kažejo na skokovit porast uporabe teh modernih plačilnih sredstev, še posebej pa mobilnega plačevanja, ki je na nekaterih trgih, tudi v Sloveniji, že tako univerzalno podprto na prodajnih mestih, kot sprejem plačil s klasičnimi plačilnimi karticami. Po mnenju družbe Infinicept, ki se ukvarja s plačilnimi storitvami, so na tem področju spremembe korenite in po mnenju strokovnjakov tudi trajne.

O temu pričajo projekcije za mobilne plačilne sisteme, kot sta Apple Pay in Google Pay. Za Apple Pay, ki je globalno najbolj razširjen med sistemi za mobilno plačevanje, je za obdobje pred pandemijo veljalo, da obvladujejo nekje med 9% in 12% plačilnega prometa, odvisno od trga in tamkajšnje plačilne infrastrukture. Projekcije za bližnjo prihodnost kažejo, da bi se ta delež v naslednjem letu lahko dvignil na raven med 40% in 50%. Povpraševanje uporabnikov naj bi dvignilo tržni delež tudi za Google Pay, ki je doslej nekoliko zaostajal.

Analitiki menijo, da utegne pandemija na področju plačilnega prometa prizadeti predvsem države, kjer je bila navezanost na plačevanje v gotovini izrazita. Lep primer je sosednja Italija, ki je bila obenem ena izmed največjih žrtev epidemije. Prav neverjetno je, kako se zaradi virusa hitro menjajo navade ljudi, ki v Italiji zdaj množično prehajajo na sodobnejša plačilna sredstva.

Resnici na ljubo je treba povedati, da iz stališča zaščite pred okužbami različni mobilni plačilni sistemi niso vsi enako učinkoviti. V primeru sistemov, ki zahtevajo avtorizacijo prek protokola NFC je treba mobilni telefon približati terminalu, kar potencialno še vedno lahko povzroči okužbo telefona z virusom. Zato redno čiščenje telefona tu močno pomaga.

Prava rešitev za plačila v primerih nevarnosti okužb so sodobne trgovine brez blagajn, kot je na primer mini veriga pilotskih trgovin Amazon Go, vendar se tam trgovci srečujejo z drugimi omejitvami in visokimi stroški vpeljave. Kljub temu strokovnjaki menijo, da se bo tudi ta segment maloprodaje utegnil razvijati hitreje, kot doslej, zlasti če bo to omogočalo večjo pretočnost ob hkratnem nadzoru zaščitnih ukrepov, ki je v klasičnih trgovinah močno omejil pretok kupcev.