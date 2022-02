Pandemija bo povzročila zapiranje manjših podatkovnih centrov

Povečan interes nad računalništvom v oblaku in spremembe v strategiji podjetij na področju IT zaradi pandemije bodo v naslednjih letih povzročile velike spremembe v rabi podatkovnih centrov, zlasti tistih v manjših in srednjih podjetjih. Obsežna raziskava družbe Aryaka, ki se sicer ukvarja z upravljanjem omrežij WAN, razkriva, da kar 51% vprašanih podjetij namerava v naslednjih dveh letih ukiniti lastne podatkovne centre. Nadaljnjih 27% vprašanih namerava ukiniti vsaj nekatere od storitev, ki jih zdaj poganjajo v lastnih podatkovnih centrih.

Vse seveda zaradi selitev na storitve v oblaku. Pri številnih manjših in srednjih podjetjih pravzaprav ni več vprašanje, ali bo prišlo do selitve, temveč kdaj se bo to zgodilo. Hitrost niti ni toliko pogojena z denarnimi sredstvi kot pa s sposobnostjo, da obstoječe aplikacije nadgradijo ali zamenjajo za uporabo v oblaku.

Tak trend seveda pri večini podjetij narekuje povečano uporabo zunanjih podatkovnih povezav (WAN) in različnih metod za varen zaseben komunikacijski kanal med aplikacijami in njihovimi uporabniki.Pri Aryaki so sodelujoče v raziskavi vprašali tudi o trenutno najpomembnejših programskih platformah, ki jih nameravajo implementirati v okviru tega prehodnega obdobja na storitve v oblaku. Na prvem mestu manjših in srednjih podjetij je platforma Microsoft Teams (58% vprašanih), sledijo Microsoft 365 (55%), Zoom in Google Docs (35%), Salesforce (28%) in SAP (25%).

Precej drugače je pri večjih podjetjih in javnih službah, kot ugotavljajo pri družbi Dell’Oro Group. V tem segmentu nameravajo podjetja v naslednjih petih letih vlagati v lastne podatkovne centre ravno nasprotno, torej še več, kot doslej. V povprečju z 10% rastjo na letnem nivoju, vsaj do leta 2026. Razumeti pa je treba, da v to skupino sodijo tudi hipercentri, kot so podatkovni centri družb Google, Amazon in Microsoft, poleg njih pa korporacije, kjer je uporaba lastnih centrov ekonomsko ali pravno bolj ugodna kot selitev v oblak.