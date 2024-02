Pametno ogledalo za izboljšanje razpoloženja in samozavesti

Podjetje Baracoda predstavlja pametno ogledalo BMind, ki z uporabo umetne inteligence izboljša uporabnikovo razpoloženje in samozavest.

Naprave pametnega doma še naprej širijo nabor svoje ustrežljivosti. Nov primerek inovativnega pristopa je pametno ogledalo BMind, ki združuje AI in obdelavo naravnega jezika (NLP) za analizo čustev osebe, ki gleda v ogledalo. Na podlagi pridobljenih informacij (izraza, gest in tona) se prilagodi trenutnemu razpoloženju uporabnika in ponudi svetlobno terapijo, vodene meditacije in tehnike samopotrditve z namenom izboljšanja razpoloženja in boljšega obvladovanja stresa. Naprava ima vgrajen vsestranski mikrofon za zaznavanje glasu, 4K ultra-HD kamero in Face ID za varovanje in odklepanje ogledala. Poleg skrbi za duševno zdravje ponuja ogledalo tudi druge prilagojene funkcije, kot so vodeno ščetkanje zob, analizo kože, spremljanje temperature in več.