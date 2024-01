Pametni žar za pravi piknik v stanovanju

Podjetje GE Appliances je po uspešni kampanji na Indiegogo, kjer so zbrali več kot 800.000 dolarjev, predstavilo žar za notranjo uporabo GE Profile Smart Indoor Smoker.

Naprava v velikosti manjše hladilne omare uporablja tehnologijo aktivnega filtriranja dima, ki ustvarja lesni dim iz peletov in ga kombinira z električnim grelnim elementom. Zasnovana je tako, da v različna živila vnaša maksimalen okus po dimu, medtem ko neprepustna tesnila dejanski dim ohranjajo znotraj naprave.

GE Profile Smart Indoor Smoker je primeren tako za začetnike kot prave mojstre žara zahvaljujoč petim nastavitvam dima in šestim specifičnim funkcijam za priljubljene jedi z žara, kot so dimljene goveje prsi, pečena rebra, svinjsko pleče, piščančja krila, piščančje prsi in losos. Naprava omogoča tudi pripravo prilog in sladic ter se ponaša s funkcijo Smoke and Hold, ki pripravi hrano in jo nato do 24 ur ohranja na primerni temperaturi. Notranji žar porablja manj peletov kot zunanji žari in ima sistem za zajemanje peletov, ki uporabljene pelete ugasne v vodnem rezervoarju. Vse rešetke in pladnje je mogoče varno prati v pomivalnem stroju.

Kot razkriva njegovo ime, ima GE Profile Smart Indoor Smoker številne pametne zmožnosti. Z aplikacijo GE Profile Connect+ lahko uporabniki prilagajajo ravni dima in spremljajo postopek kuhanja, saj enota vključuje sondo za hrano. Podjetje napoveduje, da bodo v prihodnosti redno skrbeli za posodobitve in nove zmožnosti, med katerimi izpostavljajo vodene recepte. Pametni žar GE Profile Smart Indoor Smoker bo za 1000 ameriških dolarjev v ZDA na voljo že ta mesec.