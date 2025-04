Objavljeno: 16.4.2025 15:00

Pametni telefon z največjo baterijo doslej

Kitajski proizvajalec Honor je predstavil pametni telefon, ki bo na novo opredelil vzdržljivost mobilnih naprav.

Model Honor Power je prvi pametni telefon na svetu z baterijo 8.000 mAh. Za primerjavo je njegova baterija večja celo od tiste v najnovejšem iPadu Air 11 (2025). Kljub orjaškosti baterije pa je naprava z običajnimi dimenzijami vseeno elegantno tanka. Telefon naj bi po podatkih podjetja omogočal do 25 ur predvajanja videoposnetkov, 23 ur brskanja po spletu ali družabnih omrežjih ter 14 ur igranja iger. Čeprav podpira hitro polnjenje z močjo 66 W, kar je več kot pri Samsungovem Galaxy S24, bi glede na velikost baterije marsikdo pričakoval še hitrejše polnjenje.

Honor Power sicer ne cilja na vrh zmogljivostnih lestvic. V notranjosti se skriva procesor Snapdragon 7 Gen 3, ki ga dopolnjuje 12 GB pomnilnika RAM in do 512 GB prostora. Zaslon meri 6,78 palca, uporablja OLED tehnologijo s 120 Hz osveževanjem in svetilnostjo do 4.000 nitov. Kamera je osnovna, ima osrednje tipalo 50 MP in širokokotno lečo 5 MP, medtem ko prednja zajema selfije s 16 MP. Naprava podpira tudi NFC in ima vgrajen čip C1+, ki omogoča boljšo natančnost pozicioniranja. Trenutno je na voljo le na Kitajskem, a pričakovati je, da bo kmalu dosegla tudi druge trge. Na voljo je v treh barvah, črni (Phantom Night), zlati (Desert Gold) in beli (Snow White). Njena cena se začne pri približno 240 evrih.