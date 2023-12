Pametni telefon z Androidom in baterijo, ki zdrži cel teden

Oukitel WP33 Pro je novi telefon z operacijskim sistemom Android, ki obljublja izjemno dolgo življenjsko dobo baterije.

Telefon Oukitel WP33 Pro, ki stane 500 ameriških dolarjev, je opremljen z baterijo kapacitete 22000mAh, ki omogoča do treh mesecev stanja pripravljenosti, 80 ur poslušanja glasbe, 30 ur gledanja videoposnetkov, 120 ur klicev ali 20 ur igranja iger. Z drugimi besedami, če nam povprečen telefon brez polnjenja zdrži en dan, bo Oukitel zdržal cel teden. Telefon lahko shrani toliko energije, da s hitrim obratnim polnjenjem (18W) omogoča tudi polnjenje drugih telefonov.

WP33 Pro je obdan z robustnim ohišjem, ki obljublja vojaško zaščito in večjo odpornost na padce ter hkrati deluje v temperaturnem razponu od -45 do 75 stopinj Celzija. Telefon poganja procesor z osmimi jedri in hitrostjo 2.2GHz MediaTek Dimensity 6100+, grafično enoto Mali-G57 GPU in 12GB pomnilnika RAM. Sklop kamer vključuje osrednjo 64 MP Sony IMX 686 lečo ter nočno, makro in selfi kamero. Zaslon 6.6" FHD+ IPS je zaščiten s steklom Corning Gorilla Glass 5. Telefon podpira dvojno kartico SIM in ima vgrajen bralnik prstnih odtisov ter funkcijo odklepanja obraza.