Oglasno sporočilo

Objavljeno: 5.6.2023

Pametni telefon, ki vas zlepa ne bo pustil na cedilu

V časih, ko proizvajalci »štancajo« telefone dobesedno po tekočem traku, je osupljivo videti izdelek, ki je bil načrtovan in izdelan za zanesljivo dolgotrajno uporabo. HONOR Magic5 Pro je telefon presežkov.

Ste se kdaj vprašali, zakaj menjate telefon na vsaki dve leti, nekateri med vami celo vsako leto? Ker vas kakovost izdelka ni dovolj prepričala. Tudi v praksi imajo najdaljšo življenjsko dobo zastavonoše med pametnimi telefoni. In zdi se, da smo našli novega rekorderja med njimi.

HONOR s telefonom Magic5 Pro cilja visoko, no, na sam vrh. Ne le, da podjetje posveča izredno veliko pozornosti raziskavam in razvoju, do sedaj je vložilo več kot 20 milijonov dolarjev v sofisticirano opremo za testiranje kakovosti. In to se pozna. HONOR izvaja več kot 260 testov na tisočih različnih komponentah pametnega telefona, s čimer zagotavlja, da je telefon HONOR Magic5 Pro, ki je že naprodaj tudi pri nas, ustvarjen za zanesljivo dolgotrajno uporabo.

HONOR Magic5 Pro je telefon presežkov. Po strojni plati je prava mojstrovina. Mobilna platforma Snapdragon 8 Gen 2 z lahkoto prebavi vse, kar ji naložimo, z odliko poganja tudi zahtevne igre. Vrhunski je tudi 6,8-palčni zaslon OLED, ki je sposoben prikazati milijardo barvnih odtenkov. A to ni njegova največja odlika. Ploskamo razvojnikom, ki so poskrbeli, da je HONOR Magic5 Pro postal postal prvi pametni telefon s certifikatom TÜV Rheinland Circadian Friendly, ki podpira možnost Circadian Night Display. Gre za funkcijo, ki ne moti spanja, saj uravnava modro svetlobo in na naraven način nežno spreminja nočno barvno temperaturo. Glede na laboratorijske teste podjetja HONOR lahko ta funkcija poveča izločanje melatonina za do 20 odstotkov v treh urah, kar uporabnikom pomaga do boljšega spanca. Tu je še naprednejše upravljanje zatemnitve zaslona in zajezitev očem škodljive modre svetlobe. Ker se čas, ki ga uporabniki čez dan preživimo pred zaslonom mobilnika, si vsekakor želimo takega, ki je do naših oči najbolj prijazen.

In potem so tu kamere – za marsikaterega uporabnika najpomembnejši del telefona. HONOR-jev zastavonoša tudi tokrat briljira. Gre za napravo z enim najboljših sistemov trojne kamere na svetu, kar je potrdil tudi preizkus DxOMark. HONOR Magic5 Pro je opremljen s kar tremi senzorji ločljivosti 50 milijonov pik in s tehnologijo HONOR Image Engine s popolnoma novim algoritmom Millisecond Falcon Capture, ki ne le omogoča nekatere najhitrejše hitrosti snemanja na trgu, ampak tudi premika meje, ko gre za jasnost fotografij. Da bi to dosegli, je HONOR odprl lastne laboratorije za razvoj kamer, kjer se izvajajo tako kvantitativne kot kvalitativne analize, kar je vplivalo na razvoj njihovega naprednega fotografskega in videografskega algoritma. Telefon tako rešuje številne izzive snemanja gibljivih prizorov pri različnih hitrostih, razdaljah in svetlobnih pogojih, ob tem pa dvigne proces fotografiranja na povsem novo raven. Težko je napredek zgolj opisovati, predlagamo, da ga preizkusite in se prepričate na lastne oči.

Piko na i pa postavi baterija, ta je s kapaciteto 5100 mAh med najzmogljivejšimi na trgu sploh, za nameček pa podpira ultra hitro žično in brezžično polnjenje (slednje s kar 50W). Še več, na pomoč lahko priskočite tudi prijateljem in z HONOR Magic5 Pro žično ali brezžično napolnite njihov telefon! Priznamo, čeprav stane več kot tisočaka, je HONOR-jev zastavonoša na samem vrhu naših favoritov med pametnimi telefoni. In to več kot upravičeno.