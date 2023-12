Pametni prstan za 36 evrov

V kitajski spletni trgovini se je pojavil pametni prstan, ki po ugodni ceni ponuja vrsto funkcionalnosti.

M1 je cenovno ugoden pametni prstan, ki je v spletni trgovini Geekbuying trenutno na voljo v različnih velikostih po posebej dostopni ceni. Namenjen je neprekinjenemu spremljanju različnih vitalnih parametrov in aktivnosti. Prstan M1 obljublja obsežen nabor funkcij, med katerimi ne manjkajo neprekinjeno merjenje srčnega utripa, spremljanje nasičenosti krvi s kisikom ter števec korakov. Intenzivnost aktivnosti je mogoče spremljati s povezano aplikacijo. Omogočena je tudi uporaba prstana med plavanjem, saj se je z njim mogoče potopiti do petdesetih metrov. Navedena je življenjska doba baterije od treh do petih dni, prstan sam pa tehta 3,5 grama. Pri nakupu svetujemo veliko mero previdnosti, saj nosljive naprave, zlasti z Daljnega vzhoda, ne izpolnijo vedno obljub. Je pa M1 zagotovo pokazatelj prihodnosti, polne cenejših pametnih naprav, ki bodo skrbele za naše zdravje.