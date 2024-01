Objavljeno: 17.1.2024 05:00

Pametni pralni stroj in gigabajti internetnega prometa

Televizorji so že dlje časa pametni, torej povezani z internetom, v zadnjem času pa to "pamet" dobivajo tudi druge naprave. Pralni stroji, pomivalni stroji in celo hladilniki so lahko povezani v internet, kar prinaša tudi svojevrstne pasti, če nismo dovolj skrbni.

Minuli teden je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek Johnieja Leeja, ki na usmerjevalniku opazil, da njegov pametni pralni stroj na dan ustvari 3,7 GB internetnega prometa. Skupaj z internetnim občestvom se je lotil preiskovanja in ugotovil, da je možnih razlag več. Izkazalo se je, da čeprav pralni stroj dejansko komunicira z internetom, verjetno ne ustvari toliko prometa, temveč da Asusov usmerjevalnik napačno poroča.

Največji napadi DDoS

A poanta zgodba je povsem drugačna. Povsem možno bi bilo, da bi pralni stroj ustvaril toliko promet. Današnje pametne naprave so lahko tarča hekerskih napadov, ki jih spremenijo v del botnetov, da nato širijo internetne napade ali pa rudarijo kriptovalute. To se ne dogaja zelo redko, temveč je realna nevarnost.

Drugo vprašanje je, zakaj bi sploh potrebovali internetno povezavo na beli tehniki. Lee je ugotovil, da pralni stroj z interneta prenaša nove programe (downloadable laundry cycles) za pranje, kar verjetno ni velika dodana vrednost. Če ni nujno, pametnih naprav raje ne priklapljajmo na internet, saj prednosti ne odtehtajo tveganja. V pametnem čajniku voda ne bo nič hitreje zavrela, medtem ko pametni hladilnik morda javi, če se je temperatura preveč povišala, ker je odpovedal kompresor.