Pametne ure bodo delale dlje

Google je na razvijalski konferenci I/O predstavil operacijski sistem za nosljive naprave Wear OS 5, ki med drugim prinaša varčnejše delovanje pametnih ur.

Wear OS 5 bo v primerjavi z obstoječo različico Wear OS 4 porabil 20 odstotkov manj energije, kar bo še posebej koristno pri dolgotrajni uporabi, kot je na primer med tekom maratona. Nova različica Googlovega operacijskega sistema za nosljive naprave prinaša tudi dodatne možnosti za razvijalce, vključno z navodili o tem, kako ohraniti dolgoživost baterije in izdelati bolj energetsko učinkovite aplikacije. Google je prav tako razširil možnosti za oblikovanje številčnic, ki lahko sedaj prikazujejo različne vrste vremenskih informacij, kot sta trenutna temperatura in možnost padavin, spremljanje napredka pri doseganju zastavljenih ciljev, nove vrste podatkov za tekače, kot sta čas stika s tlemi in dolžina koraka, ter zdravstvene informacije prek programskega vmesnika Health Services API. Točen datum izida operacijskega sistema Wear OS 5 še ni znan.