Objavljeno: 23.6.2025 10:00

Pametna očala s samodejnim ostrenjem bi lahko nadomestila bifokalna stekla

Finsko podjetje IXI razvija inovativna očala z lečami, ki se samodejno ostrijo glede na pogled uporabnika.

Tradicionalna rešitev za daljnovidnost so bifokalna ali progresivna stekla, ki zahtevajo, da uporabniki gledajo skozi določen del leče za jasen pogled na bližino ali daljavo. IXI želi to omejitev odpraviti s pametnimi očali, ki uporabijo senzorje za sledenje očem in prilagodljive leče iz tekočih kristalov. Senzorji merijo razdaljo do objekta pogleda in v 0,2 sekunde prilagodijo ukrivljenost leče, kar je hitreje kot običajno ostri človeško oko.

Čeprav so podobne tehnologije obstajale v raziskovalnih laboratorijih že v preteklosti, je IXI eno prvih podjetij, ki poskuša tovrstno rešitev pretvoriti v komercialno dostopen izdelek. S 36 milijoni dolarjev investicij v razvoju imajo dobre možnosti za uspeh, čeprav se soočajo z izzivi, kot so regulativa za medicinske pripomočke, vzdržljivost premičnih delov in integracija baterij v lahke okvirje.