Pametna ura, ki otroke spodbuja h gibanju

Fitbit je predstavil pametno uro Ace LTE, ki bo otroke s pomočjo iger spodbujala k večji aktivnosti.

Naslednica istoimenske nosljive naprave podjetja Fitbit iz leta 2018, ki stane 230 ameriških dolarjev, je namenjena otrokom, starejšim od sedem let, in vključuje igranje iger z nadzorom gibanja po vzoru igralnih konzol Wii in Xbox Kinect, medtem ko staršem sporoča lokacijo in jih obvešča, kaj se dogaja z otrokom. Ura vsebuje različne 3D igre, ki omogočajo več časa za igranje, če se otroci več gibajo. Vsakih nekaj mesecev bodo na voljo nove igre. Pri Fitbitu so obudili tudi nekoč priljubljene elektronske hišne ljubljenčke Tamagotchi. Eejies, kot se živalce imenujejo, otroci hranijo z gibanjem. Ko so dejavnosti zaključene, otroci zaslužijo digitalno valuto, ki jo lahko uporabijo za nakup novih oblačil in pohištva za svojega ljubljenčka.

Čeprav je Ace LTE zasnovan tako, da otroke spodbuja k večji aktivnosti, se nagrade končajo, ko je dosežen določen prag, da bi otroke odvrnili od pretiravanja. Pri postavljanju mej so Fitbitovci sodelovali z vodilnimi, neodvisnimi strokovnjaki na področju otroške psihologije, javnega zdravja, zasebnosti in digitalnega dobrega počutja. Lokacijo Ace LTE deli samo prek aplikacije na napravi starša/skrbnika, medtem ko se zbrani podatki o njej samodejno izbrišejo po enem dnevu. Podatki o dejavnostih se lahko shranjujejo največ 35 dni, nato pa se tudi ti izbrišejo. Zaradi vgrajene mobilne povezave Ace LTE ne potrebuje povezane naprave za delovanje in sinhronizacijo. Na trg pride 5. junija.