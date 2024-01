Pametna steklenica za vodo

Steklenica za vodo WaterH Vita je zasnovana tako, da uporabnika spomni na pitje vode in sledi njegovemu vnosu vode čez dan.

Steklenice za vodo v ZDA in drugje po svetu doživljajo pravi razcvet. Medtem ko je steklenica Stanley postala pravi statusni simbol, se WaterH Vita kupcem udinja na drugačen način. Steklenica, ki stane 60 ameriških dolarjev se poveže z aplikacijo na izbranem pametnem telefonu in omogoča sledenje vnosa vode in nastavitev ciljev hidracije. Steklenica pošilja opomnike za pitje vode na telefon ali pametno uro, kar pomaga uporabniku ohranjati redno hidracijo. Na dnu steklenice so LED lučke, ki svetijo, ko je čas za pitje vode. Vgrajen senzor meri skupno količino raztopljenih trdnih snovi (TDS) v vodi, kar uporabniku omogoča, da ve, kaj pije. Pridobljene informacije s steklenico povezana aplikacija prikaže z dinamičnimi grafi, ki poskrbijo za zadovoljstvo ob doseganju dnevnih ciljev hidracije.