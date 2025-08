Objavljeno: 5.8.2025 12:00

Pametna očala, ki si zapomnijo imena ljudi

Startup Brilliant Labs je predstavil Halo, naslednika svojih odprtokodnih očal Frame, ki so lani navdušila z umetno inteligentnimi prevodi in prepoznavanjem predmetov.

Nova očala, ki jih je že mogoče prednaročiti za 300 USD, so cenejša od prejšnjega modela in prinašajo bistveno zmogljivejšega umetno inteligentnega agenta Noa, ki lahko razume okolje z zvokom in sliko ter se v realnem času odziva s kontekstualnimi informacijami. Prve pošiljke naj bi uporabnike dosegle novembra 2025, očala pa so trenutno na voljo le v mat črni barvi.

Očala Halo uporabljajo 0,2-palčni barvni microOLED zaslon, ki prikazuje retro vmesnik v perifernem vidu, ter zvočnike s kostno prevodnostjo za večjo zasebnost. Poleg 14-urne avtonomije se ponašajo z UI-čipom z namensko enoto za nevronsko procesiranje. Noa omogoča naravne pogovore in celo upravljanje očal z glasom, vključno z izklopom mikrofona ali funkcijo spanja. Posebnost predstavlja tudi sistem agentovega spomina Narrative, ki lahko prepozna ljudi in si zapomni pretekle pogovore, ter eksperimentalni Vibe Mode, s katerim lahko z glasovnimi ukazi ustvarimo lastne aplikacije po meri. Halo tako napovedujejo prihodnost pametnih očal, ki se učijo in prilagajajo uporabniku.