Objavljeno: 26.5.2021 12:10

Pakistan privabil kar 19 proizvajalcev pametnih telefonov

Pakistan očitno želi po zgledu Indije privabiti proizvajalce elektronike, objavili so dogovore s kar devetnajstimi proizvajalci pametnih telefonov, ki naj bi vzpostavili proizvodnje obrate.

Pri tem sicer niso objavili imen podjetji, povedali so le, da gre tako za lokalna kot tuja podjetja. Sumimo, da gre za več lokalnih podjetij, ki bodo na koncu le prodajala telefone, izdelane drugje (na kitajskem in v Indiji), a pač pod drugimi imeni. Del dogovora naj bi bilo sicer tudi to, da se naprave oglašuje kot »Izdelane v Pakistanu«. Računajo, da naj bi s tem dobili tudi dostop do cenejših naprav. Izdelovali pa naj bi tudi opremo »2G/3G/4G« ki bi jo lahko izvažali. Ni pa omenjena tehnologija 5G ki bo v naslednjih letih vse pomembnejša, tudi pri vstopnih napravah.