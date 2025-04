Objavljeno: 18.4.2025 07:00

Outlook lahko zaradi hrošča zasede ves procesor

Microsoft je potrdil, da ima aplikacija Classic Outlook hrošča, ki lahko v ne povsem pojasnjenih okoliščinah postane nenasiten potratnež. Kadar se hrošč izrazi, preprost odjemalec za elektronsko pošto porablja od 30 do 50 odstotkov vseh procesorskih ciklov, kar poviša tudi porabo energijo.

Težava se je prvikrat pojavila novembra lani, ko so nenavadno vedenje prijavili prvi uporabniki, a je Microsoft šele te dni priznal, da nekaj ni v redu. Simptome lahko sicer opazi vsak, saj zadostuje odpreti Task Manager in pogledati porabo. Microsoft je dejal, da hrošča preiskujejo.

Ali ga bodo dejansko odpravili, lahko le ugibamo. Microsoft si želi, da bi uporabniki prestopili v novo aplikacijo New Outlook. Dotlej pa obstaja le obvoz, in sicer lahko v registru prisilimo prestop na posodobitev iz Semi-Annual Channel, kjer problema ni. Microsoft je celo – in to ni šala – predlagal, da elektronska sporočila pišemo kod drugod in potem že postavljeno besedilo zgolj skopiramo v Outlook in pošljemo.