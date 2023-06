Osovražena strategija se Netflixu obrestuje

Najbolj priljubljena pretočna storitev na planetu Netflix je zabeležila največji porast novih naročnikov doslej.

Odkar je Netflix napovedal omejevanje deljenja gesel in ga ponekod po svetu že uspešno uvedel, je bil deležen mnogih kritik na račun požrešne poteze. Po prvem padcu števila naročnikov so številni napovedovali začetek njegovega konca. Vendar zadnje številke kažejo na presenetljivi preobrat. Poročilo podjetja za analizo naročnin Antenna, razkriva, da je nedavna poteza pretočne storitve, ki strankam preprečuje deljenje računov z osebami izven gospodinjstva, privedla do velikega povečanja novih prijav na storitev.

Netflix je v ZDA 26. In 27. maja pridobil skoraj 100.000 novih naročnikov dnevno, kar je očitna posledica obveščanja o omejevanju gesel, ki so ga pri pretočnem velikanu začeli izvajati tri dni prej. V zadnjih 60 dneh se je število novih prijav povečalo za 102 odstotka, kar je več kot ob zaprtju javnega življenja med epidemijo spomladi 2020.