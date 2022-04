Osnovne digitalne kompetence ima le polovica dobra Evropejcev

V današnjih časih se zdi, da je poznavanje uporabe sodobnih digitalnih tehnologij in storitev nekaj, kar je samo po sebi umevno. Toda raziskava agencije Eurostat razkriva, da smo v Evropski Uniji z digitalnimi kompetencami podkovani v manjši meri, kot se nam morda zdi. Vsaj osnovne kompetence ima v povprečju le okoli 54% prebivalcev EU starih med 16 in 74 leti.

Razlike v območju EU so seveda, morda celo pričakovano, zelo velike. Najbolj digitalno podkovani so na Nizozemskem in Finskem, kjer ima osnovne kompetence okoli 79% prebivalcev. Na repu lestvice najdemo Romunijo, Bolgarijo in Poljsko, kjer je digitalno usposobljenih le 28%, 31% oziroma 43% prebivalcev.

Slovenija na tej lestvici ni uvrščena prav visoko, saj Eurostat navaja, da je digitalno usposobljena le natanko polovica Slovencev. Tudi sicer podatki kažejo, da več kot polovica držav gravitira pod 60% digitalno usposobljenih. Za Evropsko Unijo je to velik zalogaj, saj si prizadevamo, da bi do leta 2030 dosegli stopnjo vsaj 80% digitalno usposobljenih v okviru programa Digital Compass. V številnih državah na potri k tem ciljem že zaostajamo.