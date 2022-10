Oskrbovalne verige pod pritiskom sprememb

Dogajanje v zadnjih dveh letih je močno spremenilo sektor logistike, ki se pospešeno prilagaja novim razmeram, informacijska tehnologija pa ima tu ključno vlogo. Globalne razmere v logističnem sektorju se sicer iz vidika končnih strank izboljšujejo, vendar se v ozadju dogajajo korenite spremembe v načinu delovanja.

Na nedavni konferenci Supply Chain Symposium/Xpo 2022, ki jo je Gartner organiziral v Londonu, so tako razkrili, da trenutno kar 74% podjetij v letošnjem letu uvaja nove poslovne modele. S tem spremembami naslavljajo povečano povpraševanje, številno konkurenco, pa tudi drastične spremembe na trgu delovne sile v tem sektorju.

Spremembe poslovnih modelov so v veliki večini omogočene in pogojene z digitalizacijo vseh vidikov logističnega poslovanja. Posamezen del logistične verige se vse bolj obravnava kot funkcionalni modul, ki se na različne načine povezuje v širše logistične ekosisteme. Lep primer so hitre dostavne službe v velikih mestih, kjer se procesi hitro prilagajajo, ponudniki storitev pa se povezujejo z različnimi dobavitelji dobesedno na nivoju posameznega transporta.

V prihodnjih štirih letih naj bi se tako razvijal trend združevanja v digitalne logistične združbe, ki bodo konkurirale in sodelovale na projektni osnovi. Pri tem je ključnega pomena zmožnost hitrejšega delovanja, analize podatkov v realnem času in podpor za zagotavljanje pravilnosti odločitev.

Toda kljub obsežnem procesu digitalizacije poslovanja, ostajajo ljudje ključnih dejavnik uspeha. Skoraj v vseh segmentih logistike se namreč soočajo z akutnim pomanjkanjem kadrov. Kompleksnost zaposlovanja je trenutno na najvišji ravni, kandidati pa lahko izbirajo med različnimi ponudbami, kot še nikoli prej. Anketa družbe Gartner je denimo pokazala, da več kot 50% zaposlenih v logistiki razmišlja o menjavi službe, pri naslednji izbir pa bo prilagodljivost načina dela igrala ključno vlogo.

Delodajalci zato vse bolj vlagajo v ukrepe zagotavljanja vzdržnosti poslovanja na področju delovnih procesov, vpliva na okolje in družbo. 77% podjetij več vlaga v izobraževanje kadrov, 85% postavlja zaposlene v ospredje, tisti najbolj napredni vlagajo v rešitve in procese, ki zaposlene naredijo bolj učinkovite.