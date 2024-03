Osemnajst let stara kozola prejela novo posodobitev

Igralna konzola PlayStation 3, ki so jo pri podjetju Sony na tržišče splavili daljnega leta 2006, je presenetljivo prejela novo programsko posodobitev.

PlayStation 3 so Japonci dokončno upokojili leta 2017, a konzolo še vedno posodabljajo. Zadnji dokaz k njihovi zavezanosti dolgoročni podpori svojih izdelkov, je sistemska posodobitev, ki jo je konzola PlayStation 3 prejela 18 let po prihodu na trg. Sistemska programska oprema 4.91 velikosti 200 MB, ki se samodejno prenese ob zagonu konzole PlayStation 3 povezane z internetom, prinaša izboljšave stabilnosti sistema. Konzolo je še vedno mogoče dobiti za dokaj ugodnih 80 evrov, zato ne preseneča, da ima retro naprava več kot dva milijona aktivnih uporabnikov. Najnovejša posodobitev bo poskrbela, da bo konzola še naprej delovala stabilno in bodo igričarji deležni kakovostne uporabniške izkušnje tudi po koncu uradnega življenjskega cikla naprave.