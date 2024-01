Osem let stara Garminova ura še vedno najbolj priljubljena

Uporabniki aplikacije Strava razkrivajo, da je najbolj priljubljena pametna ura med športniki in rekreativci 8 let stara Garmin Forerunner 235.

Strava, ena izmed najbolj priljubljenih športno rekreativnih aplikacij na svetu, je razkrila, da sta najbolj priljubljena pametna ura in kolesarski računalnik med njenimi uporabniki Garmin Forerunner 235 iz leta 2015 in Garmin Edge 530 iz leta 2019. Kljub svoji starosti je Forerunner 235 še vedno najbolj uporabljena pametna ura med športnimi navdušenci po vsem svetu, kar kaže na to, da so Garminove ure zasluženo pridobile sloves dolgotrajnosti in da večina športnikov in rekreativcev raje uporablja svoje ure več let, namesto da bi kupovali novejše modele.

Model Forerunner 235 je opremljen z vgrajenim GPS-om, prvo generacijo tipala za merjenje srčnega utripa Elevate, pospeškomerom za štetje korakov in nekaj pripomočki za vreme in druge podatke. Po današnjih standardih je precej omejen in njegov senzor srčnega utripa ne zagotavlja najbolj natančnih rezultatov, a vse to očitno nima vpliva na njegovo priljubljenost.