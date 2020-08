Oracle se podaja v bitko za nakup TikToka

Naslednje ameriško podjetje, ki je izrazilo interes za nakup kitajskega TikToka, je Oracle. Prvi je o tem javno razglabljal Microsoft, sedaj pa se je z lastnikom TikToka ByteDanceom začel pogajati še Oracle. Manj odločno se je med potencialnimi snubci omenjal tudi Twitter, ki pa mu manjka finančna konstrukcija.

Da bo ByteDance vsaj ameriški del TikToka prodal, je jasno, saj je ameriški predsednik v petek odredil, da mora biti ameriški del podjetja prodan v 90 dneh. Trn v peti je seveda kitajsko lastništvo. Oracle se zanima za ameriški, kanadski, avstralski in novozelandski del podjetja. Sredstva naj bi pomagala zagotoviti sklada General Atlantic in Sequoia Capital. Oracle in TikTok uradno ne komentirata dogovarjanj.

TikTok je v zadnjih treh letih postal izjemno priljubljen, saj ima že več kot dve milijardi uporabnikov, aktivnih uporabnikov pa 800 milijonov. Od teh jih je približno 10 odstotkov v ZDA, a ti so finančno najpomembnejši. Zaradi očitkov, da TikTok deli podatke s kitajsko vlado, ZDA grozijo z blokado TikToka. Pri tem niso edine, saj je tudi Indija blokirala aplikacija. TikTok medtem zagotavlja, da so neodvisni in da s kitajskimi oblastmi nimajo ničesar, še zlasti pa jim ne posredujejo podatkov. Dejstvo pa je, da je TikTok postal priljubljeno zbirališče teoretikov najrazličnejših zarot, zato je nemoderirani medij pod drobnogledom varnostnih služb po vsem svetu.