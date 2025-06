Oracle in OpenAI v 40-milijardni naložbi v umetno inteligenco

V tehnološkem svetu se odvija ena največjih naložb v zgodovini umetne inteligence: Oracle naj bi za potrebe OpenAI kupil grafične procesorje Nvidia v vrednosti 40 milijard dolarjev. Gre za približno 400.000 najnovejših čipov GB200, ki bodo poganjali novo podatkovno središče v mestu Abilene, Teksas, znano kot Stargate. Projekt je del širšega projekta, vrednega 500 milijard dolarjev, v katero so vključeni tudi SoftBank, MGX iz Abu Dabija in OpenAI.

Podatkovni center Stargate bo porabil 1,2 gigavata energije in bo v celoti operativen do sredine leta 2026. Oracle bo infrastrukturo najel za 15 let in računsko moč podnajemal družbi OpenAI. Po načrtih naj bi podatkovni center nudil skoraj 16 zettaflopsov skupne računske moči v strežnikih razporejenih v 11.000 strežniških omarah.

Ta poteza predstavlja pomemben korak za OpenAI, ki s tem zmanjšuje svojo odvisnost od Microsofta, doslej glavnega ponudnika računalniške zmogljivosti za OpenAI. Projekt Stargate ni omejen le na ZDA. Načrtuje se tudi izgradnja podatkovnega središča v Združenih arabskih emiratih, ki naj bi uporabljalo več kot 2 milijona Nvidia čipov.