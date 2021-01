Opustitev Flasha povzročila ustavitev kitajske železnice

Dvanajstega januarja je predvajalnik Flash nehal delovati, to pa je za dvajset ur celo ustavilo mestno železnico v kitajskem mestu Dalian (ta ima skoraj sedem milijonov prebivalcev).

Tehniki so sicer sistem nazaj vzpostavili, a s pomočjo še delujoče piratske različice tehnologije Flash (ta se imenuje »Ghost Version«). Zraven so namestili še starejšo različico predvajalnika Flash Player, s čimer so vsaj zaenkrat rešili težave. Po našem mnenju je skrajno nenavadno, da kontrolni sistem za nekaj takega, kot je železnica, sloni na tehnologiji, ki jo večina ljudi pozna po spletnih igricah in pretočnem videu.

Se sicer povsem zavedamo, da je po svetu res ogromno sistemov, ki tečejo na zelo stari, po možnosti že opuščeni tehnologiji. Pred časom smo tako objavili novico, da ameriška zvezna država New Jersey išče COBOL programerje za vzdrževanje nekaterih informacijskih sistemov. Po poročilu agencije Reuters naj bi več kot 40 odstotkov bančnih sistemov še vedno uporabljalo COBOL, ki je bil sicer razvit konec petdesetih let prejšnjega tisočletja. Vseeno pa je uporaba preverjenega sistema, kot je COBOL, bolj razumljiva kot uporaba Flasha, ki ni bil nikoli namenjen taki rabi, hkrati pa se je v njem pogosto odkrivalo različne varnostne pomanjkljivosti.